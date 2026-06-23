「（吉田）麻也と（南野）拓実は、ゴール後の歓喜の輪の中に入れない。そんな悔しい気持ちを抱えながらも、試合後には選手たちが使ったスパイクを磨いていたんだ。普通はなかなかできることじゃない」チュニジア戦前の選手ミーティングで、長友佑都がそう語った際、力強く、そして何度も頷いていたのが日本代表の“10番”堂安律だった。６月22日（日本時間23日）の囲み取材で、その様子を長友に伝えると、「それは本当に嬉しい