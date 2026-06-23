ドラ1右腕、下村の1軍デビューも期待されている（C）産経新聞社リーグ戦再開となった中、阪神が順調なスタートを切った。交流戦では6勝12敗と大きく負け越し猛虎ファンを心配させたが、6月19日からのDeNA戦は2連勝で再び単独首位に返り咲き。21日のゲームに登坂した無双左腕、高橋遥人は9回1失点で無傷の9連勝。この試合で5度目の完投勝利（4度の完封勝利含む）を記録と驚くべきパフォーマンスを示した。【動画】まさにキレッ