「楽天８−７西武」（２２日、東京ドーム）楽天は４時間３８分、延長十二回の激闘の末に、劇的なサヨナラ勝ち。吉井監督は就任３試合目で、初勝利を飾った。「本当、選手が頑張ったと思います。私はただ邪魔しないようにしてただけなんで、彼らのものです」。柔和な笑みを見せた。殊勲の一打は黒川が放った。十二回２死二塁。左越えにサヨナラ打。「あの場面で決められないとこの先、野球人生はないというくらいの気持ちで打