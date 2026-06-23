２３日の広島戦に先発する巨人・戸郷翔征投手（２６）が２２日、川崎市のジャイアンツ球場で鬼門突破へ意欲を見せた。今季初登板となるマツダスタジアムでは昨季４試合に登板して０勝３敗、防御率９・３１だった。チームも昨季は２勝１０敗と大きく負け越しており「巨人もいい結果が生まれてないと言われてますが、何とか打破しないといけない。過去のことは気にせずやりたい」と言い切る。前回登板の楽天戦（１０日）では自