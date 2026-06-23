ケイアイセナは10着に敗れたダービー卿CTからの巻き返しに燃える。昨年は巴賞をレコードV。続く札幌記念は12番人気の低評価を覆し、4着に頑張った。堀部助手は「巴賞はワンサイドだったからね。札幌記念も厳しい形。力がないと上位に入れない」と愛馬の力を再認識。今年は函館記念に初挑戦。ハンデは据え置きの57・5キロとなった。「函館がいいと思って連れてきています。衰えは感じないので」と力を込めた。