ＳｉｘＴＯＮＥＳが２２日、都内で行われた日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）の制作発表会見に、総合司会の内村光良（６１）やチャリティーランナーの星野真里（４４）らと出席した。チャリティーパートナーを務める６人が“家族”のような絆でお茶の間を盛り上げる。ジェシー（３０）は「“家族”みたいなメンバーでずっとやってきましたので、一人一人と尊敬しなが