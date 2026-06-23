エコロディノスは年明けの京都記念で3着に好走、初の重賞奪取を目指す。中間は函館で入念な乗り込み。1週前追い切りは池添を背にWコースで5F65秒1〜1F12秒7をマーク。鞍上は「1週前なのでしっかりやっておきたかった。順調にきていると思う」と納得の表情を浮かべた。