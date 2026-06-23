北中米Ｗ杯で日本代表は１次リーグＦ組第２戦でチュニジア代表に４−０で快勝して勝ち点４とし、総得点の差でオランダ代表に次ぐ２位につけて、３大会連続の決勝トーナメント進出に大きく前進した。２５日午後６時（日本時間２６日午前８時）からの同組最終戦でスウェーデン代表と対戦。１次リーグを突破し、３２チームによる決勝トーナメントでの対戦相手を見据えて、１位での進出をもくろんでいく。最高の景色を見るため、日