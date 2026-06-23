◇サッカーW杯北中米大会日本代表は22日（日本時間23日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦（25日、同26日）に向けて、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで練習を再開した。体調不良で20日チュニジア戦のベンチ入りを外れたFW町野修斗（ボルシアMG）はピッチに姿を現し、別メニューで調整。既に体調は回復しており「チームのためにまた頑張りたい」と表情を引き締めた。チュニジア戦が行わ