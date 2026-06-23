柔道女子５２キロ級で、２０２１年東京五輪金メダルの阿部詩（パーク２４）が２２日、グランドスラム・ウランバートル大会を終えて成田空港に帰国した。開催中は合間をぬって、サッカーＷ杯の日本戦をチェック。「普段からは見ないけど、Ｗ杯はすごい応援している」とエールを送り、注目している選手には「中村（敬斗）選手」を挙げ「何か印象強い」とした。自身は２８年ロサンゼルス五輪のシード権に関わるポイントレースが始