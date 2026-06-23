巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２２日、“福来たる打法”でチームを勢いづけることを誓った。２３日の広島戦（マツダ）は同学年で親交の深い俳優・鈴木福（２２）が始球式を務める。「いつか（坂本）勇人さんと亀梨（和也）さんのような関係性になれたらと思っています。そのためには自分が上に行かないと」と尊敬する世代トップランナーの前で、勝利につながる一打を放つ。表情を引き締めた浅野が、１年ぶりの広島に足を踏み