【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝岡島智哉】日本代表は２２日、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、拠点のナッシュビルで公開練習を行った。＊＊＊第２戦チュニジア戦で大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）で第３戦に臨む森保ジャパン。すでに決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めている状況だが、状況だが「一戦必勝」の姿勢で勝利だけを目指し第