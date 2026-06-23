1軍初登板へ向けて出番を待つ阪神・今朝丸が甲子園に“帰還”する。19日に初めて出場選手登録されて横浜遠征に同行。前カードのDeNA戦で登板機会は訪れなかったものの、今後も救援陣の一員としてスタンバイする。「（横浜では）ブルペンだけだったんですけど、本当に凄くいい勉強になりました」藤川監督がロングリリーフ要員として1軍に招集。23日からのヤクルト3連戦は甲子園が舞台となる。プロ入り後は、2軍戦でも聖地では