24日ヤクルト戦に先発予定の阪神・大竹は、目の前の一戦に集中する。前回17日楽天戦は6回3安打無失点の好投で自身の連敗を5で止め、3勝目を手にした。現在も黒星こそ2つ先行しているが、防御率2.18と安定感は抜群。それでも「数字にとらわれると目標とするところの手前で失速するというのが経験上ある」と、今は数字を度外視。「しっかり楽しみながら結果を求めて毎週やっていく。そういう漠然としたイメージで（臨みたい）