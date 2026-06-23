女性8人組「CUTIESTREET」の佐野愛花（25）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。現在通っている意外な教室を明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。番組のラストに放送された「未公開トーク集」で、MCの櫻井翔から「いろんなスポーツを経験されていると?」と聞かれた佐野。幼少期から経験したスポーツについては「新体操、バスケ、バレーボール、ダンス