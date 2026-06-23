阪神・聖地で“W杯級”の熱投を――。23日ヤクルト戦に先発予定の才木は、6勝目へ向けて「今の状態でできる最高のパフォーマンスができるように」と意気込んだ上で、言葉を続けた。「サッカー、めっちゃ面白いなと思いながら見ていた。見ていて盛り上がっているな、面白いなと。選手と、見てるファンが一緒に熱くなれるというのはすごくいい。それがスポーツの醍醐味（だいごみ）。野球で言ったら試合時間が3時間くらいあるけ