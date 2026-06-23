共働き世帯の増加に伴い、親世代による家事や育児のサポートを受ける家庭が増えています。一方で、善意の支援が家族間の負担やストレスにつながるケースも少なくありません。本記事では、頻繁に訪問する義母との関係に悩んだある会社員男性の事例を通して、家族間の「距離感」の難しさについてみていきます。義母の訪問が平日週5回に「また来るのか……」そう思う自分に嫌気が差していました。神奈川県内で暮らす会社員の佐藤健太