親の預貯金や生活費の使い方を、子どもが詳しく知る機会は多くありません。元気に暮らしているようであれば、子どもが親の通帳の中身まで確認しないのが一般的でしょう。しかし、相続手続きで初めて口座の動きを見たとき、生前の親が抱えていた事情に気づくことがあります。残高の多さや少なさだけでは見えない生活の跡が、通帳には残されています。「母は困っていないと思っていた」…相続手続きで見た通帳浩司さん（仮名・56歳）