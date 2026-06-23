阪神・下村海翔投手（24）が、23日のヤクルト戦（甲子園）から1軍へ本格合流する予定であることが22日、分かった。これまで1軍練習に3度参加してきたが、今回は1軍デビューを見据えた措置となる。24年4月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた23年ドラフト1位右腕。21日にはファーム・リーグのオリックス戦（豊中）で7回1安打無失点とアピールしていた。「圧巻の83球」で、臨戦態勢は整ったと言ってい