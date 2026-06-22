住宅購入では、価格や間取り、資産性に目が向きがちです。特にタワーマンションは「高い」「見栄」「管理費が重い」といった印象を持たれることもあります。しかし、共働き世帯や子育て世帯にとっては、立地や管理体制、日々の時間短縮が大きな価値になる場合があります。住まいの満足度は、広さだけでは測れません。「高すぎる買い物では」…タワマン購入前、迷っていた夫婦翔一さん（仮名・43歳）と妻の美咲さん（仮名・41歳）は