阪神・福島が痛恨のミスから一夜明け、横浜から帰阪即練習に励んだ。 「1番・左翼」で先発した21日DeNA戦では7回先頭・度会の左前打を処理した後に、二塁へ悪送球。無死一、二塁となったところで小野寺に代えられてベンチに下がり、試合後には悔し涙を流した。その反省とばかりに、この日は筒井外野守備兼走塁チーフコーチとともに約1時間30分にわたって汗。二塁への送球練習を繰り返し、「もう同じことを起こさないように」と