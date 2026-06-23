上半身のコンディション不良で戦列を離れているＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手（３１）の１軍復帰が後半戦に差しかかる可能性があることが２２日、分かった。現在、２軍で調整を続けているが、ブルペンでの投球練習再開には至っていない。２軍戦での実戦復帰に向けた具体的なスケジュールは未定となっている。今後、順調に段階を重ねていった場合でも、複数回の２軍登板を経てからとなるため、１軍再昇格は早くて７月