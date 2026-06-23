阪神・梅野が、23日ヤクルト戦（甲子園）から1軍へ再昇格する可能性が高まった。この日、同じ捕手の伏見と嶋村が、ともに再調整を理由に出場選手登録を抹消。これで1軍の捕手が坂本と栄枝の2人になったことから、実績十分の背番号2に白羽の矢が立った。梅野は9日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で才木、椎葉とバッテリーを組むも、5回までに6本の本塁打を浴び、10失点で途中交代。翌10日に出場選手登録を抹消されていた。