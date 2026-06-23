７月に台湾の台中で開催される「第１回ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に向けた「侍ジャパン大学代表選手選考合宿」が２２日、神奈川県のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで打ち上げられ、代表選手２８人が発表された。今秋ドラフト上位候補の青学大・渡部海捕手（４年・智弁和歌山）は２年連続の代表選出となり主将に就任。“全員キャプテン”をチームづくりの目標に掲げた。「去年はすごく