阪神・浜田が23日の1軍昇格へ、福島とともに甲子園球場での指名練習に参加した。アメリカンノックで浜風、芝での打球の転がり方などを確認し、「まだこの球場をホームにして1年目なので。できたことは良かった」とうなずいた。21日ファーム・リーグのオリックス戦では8回先頭で左越え本塁打を放つなど、状態の良さをアピール。今季はデビューから6打席連続空振り三振も経験した1軍で、リベンジを果たす。