ヤクルト・山野太一投手（２７）が２２日、先発する２３日・阪神戦（甲子園）での必勝を誓った。チームトップ７勝の左腕エースは「どの試合も気持ちは変わらずにやるだけです」と意気込んだ。今度こそプロでの甲子園デビューを果たす。昨季４月１０日・阪神戦（同）で先発したが、三回途中降雨によるノーゲームとなった。高川学園３年夏に出場経験がある聖地。「投げたい思いはあります」。敵地の虎ファンの応援も「阪神（のフ