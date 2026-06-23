阪神・森下翔太外野手（25）が本紙に本音を語るコラム「日々翔華〜昇りつめる頂〜」の第2回は、チームメートの佐藤輝明内野手（27）の打撃について語った。現在、本塁打は自身が1本差（16本）でリードしているものの、普段から間近で打撃を見ているからこそ肌で感じ取れる、先輩との技術的な差を細かく分析。加えてその姿勢からも、球団生え抜き最速の本塁打王タイトル獲得など4年目のさらなる飛躍へつながるヒントをつかんでい