ＤｅＮＡ新助っ人右腕のビドの１軍昇格に関し、相川監督は７月中となる見通しを２２日、明らかにした。２１日のファームリーグ・西武戦で来日初実戦に臨み、２回１失点。指揮官は「すぐにでも先発してほしいが、普通に考えたら（２軍戦での登板が）３回、４回ということは考えられる」と話し、調整登板を重ねながら、前半戦での１軍合流を視野に入れていく。