阪神・佐藤輝がリーグ戦再開後、初めての本拠地での試合となるヤクルトとの3連戦へ向け、「しっかり準備したい。一試合、一試合頑張ります」と言葉に力を込めた。19日DeNA戦の初回1死一、二塁から先制の適時二塁打を放ち、勝利打点は目下、両リーグトップの10。本塁打こそ森下を1本差で追うが、打率・360（239打数86安打）、47打点は依然、リーグ断トツだ。開幕から好調を維持し続ける主砲は「調整しながら。一日一日ですね」