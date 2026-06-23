ジェンダーにとらわれず、自分らしくファッションやライフスタイルを楽しみたい。そんな想いに寄り添うジェンダーフリーアンダーウェアブランド「BUSHY PARK」から、モデル・クリエイターとして活躍する藤井萩花さんとのスペシャルコラボレーションが登場しました。「GIRLS POWER」をテーマにした今回のコレクションは、自由な感性とポジティブなメッセージを込めた、今の時代に