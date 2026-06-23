歌手の矢沢永吉（７６）が、来年４月から全国ツアーを開催することが２２日、分かった。全１６公演を予定。ソロでの春ツアーは、１９７９年以来、４８年ぶりとなる。これまでは秋から冬にかけてツアーを行い、年末の日本武道館公演が恒例となっていた。だが、矢沢本人が数年前から春ツアーへの転換を計画。新たな形でライブを続けていくことを決め「数年前から自分なりにずっと考えていた事、いろいろな意味で、暮れの秋冬では