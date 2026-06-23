フェアウェイウッドの中でも、近年とくに注目を集めているのが7番ウッドです。プロのセッティングへの採用が増え、アマチュアゴルファーのバッグにも定着しつつあります。扱いやすさの理由と、どんな場面で頼りになるクラブなのかを解説しましょう。 7番ウッドとはどんなクラブか フェアウェイウッドは、ドライバーの次に飛距離を出すことを目的としたクラブの総称です。3番・5番・7番・9番と番号が大きくな