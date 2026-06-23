“バースデーウイーク”も快打量産を継続だ。阪神・中野は目下9試合連続安打中で、28日には30歳の誕生日を迎えるつなぎ役。当日の広島戦を含めた今週の全6試合で安打を打てば、23年5月11〜27日にマークしたキャリアハイの15試合連続に並ぶ。節目が迫る中でも平常心を貫き「打席の中でも粘りながら、頭を整理できている。長くいい状態をキープしたい」と誓った。