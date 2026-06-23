大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第3回は、今季支配下登録された嶋村麟士朗捕手（22）。Xで募集した質問の中から、休日の過ごし方など、売り出し中の若虎の素顔に迫った。【Q】仲がいい選手はいますか？（ムッサさん）【A】やっぱり同い年の選手は仲がいいですね。前川や中川は入ったときからいますけど、今年は立石だったり、同い年のドラフト入団してきた選手も増えたので、うれしいですよ