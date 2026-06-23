女子プロレスのスターダムは２２日、都内で会見を開き、元ワールド王者の林下詩美（２７）の入団を正式発表した。２４年３月に退団したが、今年５月３０日から古巣に参戦しており、所属復帰は２年ぶり。また、新王者に輝いたばかりの鈴季すずから唐突に指名され、３０日の後楽園ホール大会での王座挑戦も電撃決定した。詩美は「ビックリ。でも、めちゃくちゃカッコいいところ、めっちゃすごいヤツが来たってところを見せたい」