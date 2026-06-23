リッツパーティーは前走の東京1勝クラスを1分45秒4の好時計勝ち。先週17日はWコースで6F82秒5〜1F10秒9。雄大なストライドで脚を伸ばした。岩戸師は「まだ緩さはありますが、調教は動きますね。前に行ける機動力もありますし、控えても走れます。1800メートルも現状では一番いい。重賞でも楽しみです」と好走を期待していた。前走から3キロ減のハンデ54キロ。重賞初挑戦だが、上昇度から目は離せない。