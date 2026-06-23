今週は夏の福島開幕週を飾る伝統の3歳重賞「第75回ラジオNIKKEI賞」を分析する。1番人気が9連敗中と荒れるハンデ戦。過去10年の傾向から勝ち馬を探っていく。《ハンデ》極端なハンデが与えられた馬は狙いづらい。52キロ以下が【0・0・1・19】、57キロ以上は【0・0・0・7】。ハンデの重い実績馬は軽視でいい。出走数が2番目に多い53キロは昨年エキサイトバイオが勝ったが、【2・4・4・26】で勝率は低い。最も勝率がいいのは55キ