サノノグレーターは前走皐月賞が9着ながら最後までバテずに頑張った。先週17日はWコースで6F81秒5〜1F11秒0と上々の伸び。尾形師は「動きは凄く良かったです。以前より体質が強化して、調教でも攻められています」と順調をアピール。昨年暮れの葉牡丹賞（中山）で2歳コースレコードの実績を持つ。「（初の）福島は問題ないと思います。楽しみにしています」とクラシックを歩んだ愛馬に託した。