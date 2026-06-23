オリックスのジェリーが母国の快進撃を刺激に、23日のソフトバンク戦で3勝目を目指す。サッカーW杯北中米大会で、米国はここまで2戦2勝と躍進中。6歳の時に1年だけサッカー経験があるという2メートル13の長身右腕は「決勝トーナメントに行くのはすごくうれしい。ここから難しい戦いになってくると思うので、この調子を維持してやってもらいたい」とエールを送った。ソフトバンク戦は今季2試合先発で勝敗なしも、防御率0・75