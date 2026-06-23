23日巨人戦に先発する広島・玉村は、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で最終調整し、「相性とかはあまり気にしていない。すごくバランスの取れたチームなので、無駄なランナーを出さないのが一番大事になる」と見通しを立てた。同戦は通算15試合6勝2敗、防御率2・77で、マツダスタジアムに限れば22年4月7日から5連勝中。相性も味方に付け、今季2勝目を目指す。