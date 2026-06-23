右内転筋肉離れからの復帰を目指す広島の栗林が、近日中に2軍で実戦復帰する見込みとなった。1軍の菊地原投手チーフコーチが「（今週中に）ファームで投げるかもしれない。そこは確定はしていないけど、体の方は問題ないと聞いている」と明かした。20日には、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で負傷後初めてシート打撃にも登板しており、順調にステップを踏んでいる。