広島の床田が、24日の巨人戦に先発する見込みとなった。前回9日西武戦で先発後に一度、出場選手登録を外れ、今回は中14日での登板。21日に入ったブルペンでは「いつもは30球ぐらいですけど、ちょっと多めに投げようと思い、70球くらい投げた」と調整を工夫したという。残り1/3回で通算1000投球回に到達。「1年目、2年目はまともに投げられていない状態からここまできた」。17年7月に左肘トミー・ジョン手術を受けてから10年