広島のターノックが、中継ぎに配置転換されることが決まった。この日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で行われた投手指名練習に姿を見せず。菊地原投手コーチは「彼は中継ぎを向こう（米国）でもやっていたというのもあるし、そこも含めて、ちょっとこういう方向（中継ぎ）でいってみようかと思う」と起用法を明かした。26日阪神戦からベンチ入りする予定。先発した前回19日ヤクルト戦は4回5失点（自責4）で4敗目を喫