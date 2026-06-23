本紙評論家の能見篤史氏（47）が注目のオリックス選手の本音に迫る企画「能見さんが聞く！！」。26年シーズンの3回目は吉田輝星投手（25）を直撃した。昨年3月に受けた「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」から復活を遂げ、今季はここまで勝ちパターンの一角を担うなど18試合に救援登板。いまだ抱える肘の違和感と付き合いながらも、攻めの投球を続ける。その裏に隠された思考法などを明かした。（取材・構成