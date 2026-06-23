緑豊かな地域づくりに貢献したとして、今年4月に内閣総理大臣表彰を受けた新潟県長岡市の長生保育園で、園児たちが磯田達伸市長にこれまでの活動を報告しました。 【園児】 「玄関のグリーンカーテン、種を植えたら芽が出てぐんぐんと大きくなりました」 長生保育園は園庭などで花と野菜・果物、あわせて50種類あまりを栽培していて、緑化の推進と野外活動の取り組みが高く評価されました。 【園児】 「（Q.保育園