6月23日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区鹿子木町（携帯電話・シートベルト）国道325・・・菊池市隈府（交差点違反） ＜午後＞県道・・・玉名郡南関町下坂下（スピード違反）市道・・・人吉市土手町（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとす