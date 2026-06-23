２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で失策をし、途中交代となっていた阪神の福島圭音外野手（２４）が２２日、甲子園球場での指名練習に参加した。「すごい迷惑をかけたので、ああいうプレーが起きないようにやっていければと思います」。気持ちを新たにすぐに動き出した。投手指名練習が終わり、静まりかえったグラウンドに福島が姿を現した。２１日の試合で２点リードの七回に痛恨の送球エラー。直後に交代を告げられた。失点にもつ