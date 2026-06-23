今季1軍未昇格の広島・末包昇大外野手（30）が、自身の現在地について語った。昨季は123試合に出場し、チーム日本人選手最多11本塁打をマークしたが、5年目の今季は打撃不振で2軍暮らしが続く。ファーム・リーグでは目下、打率・226、4本塁打、18打点。ただ5月下旬から約1週間のミニキャンプを経た今、状態は上昇傾向にある。巻き返しに向け、「いろんな引き出しを出しながら、いい内容を増やしていきたい」と意気込んだ。末包