川崎市役所（資料写真）大雨時に住宅や事務所入り口からの浸水を防ぐ「簡易型止水板」の購入を補助する川崎市の制度が好調だ。昨年９月の大雨で被害が集中した同市中原区を中心に申し込みが相次ぎ、創設から１カ月で想定した申請件数の半数に達した。市議会からは補助の対象拡大を求める声が上がり、市は来年度以降、制度拡充も視野に検討する考えを示した。制度は昨年９月１１日の大雨で床上・床下浸水が多発したことを受け、