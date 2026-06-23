２３日のヤクルト戦（甲子園）に先発する、阪神の才木浩人投手（２７）が２２日、サッカーＷ杯北中米大会で列島を沸かせている日本代表に負けない活躍を誓った。海の向こうで躍動する同じアスリートに刺激を受けた右腕。気迫のこもった投球でファンを熱狂させ、チームを勝利に導く。日本時間２１日に行われた日本−チュニジアの一戦。才木はテレビにかじりついた。２ゴールを決めた上田綺世ら、同学年の選手が４人スタメンに名